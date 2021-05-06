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06:49, 06 мая 2021

Препарат Moderna признан лучшей вакциной от COVID–19 на Всемирном конгрессе вакцин в Вашингтоне

Как передает РИА-Новости, в списке финалистов также были российский «Спутник V», AstraZeneca, Pfizer/BioNtech и др. Параметры, по которым отбирались финалисты и победитель, не уточняются.


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