Непал с сегодняшнего дня из-за ухудшения эпидемиологической обстановки прекращает международное авиасообщение

По последним данным, ежесуточный прирост инфицированных в среднем более 7 тысяч. В общей сложности там зарегистрировано более 330 тысяч случаев заражения. Власти сообщают, что для пациентов не хватает мест в больницах, также наблюдается острая нехватка оборудования и медикаментов.

Ограничения вводятся минимум до 14 мая. Решение о продлении или отмене изоляции будет приниматься в зависимости от ситуации с распространением коронавируса в стране, отмечают власти.

В Непале находятся и российские туристы. По данным посольства, сейчас там могут застрять около 500 россиян. Часть из них находится у подножия Эвереста. Они опасаются, что не успеют вернуться на родину до закрытия границ, поскольку прошли уже большую часть маршрута.

Россиянам, которые не могут покинуть Непал из-за карантина рекомендуют обращаться в посольство.