Президент Израиля поручил сформировать новый кабинет министров главе оппозиционной партии «Еш атид» Яиру Лапиду

Ранее в эфире русскоязычного израильского канала «Первое радио» сам Яир Лапид высказывал свою жесткую позицию по внешней политике Израиля.

28 дней, отведенные законом премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху на попытку сформировать устойчивое правительство, истекли 5 мая. Нетаньяху уведомил президента, что сделать это ему не удалось.