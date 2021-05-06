Глава МИД России Сергей Лавров обсудит выполнение договоренностей по Нагорному Карабаху

Сегодня он встретится в Ереване с руководством Армении.

У Лаврова запланированы встречи с исполняющими обязанности премьера и министра иностранных дел Николом Пашиняном и Арой

Айвазяном. Предполагается «обстоятельно рассмотреть широкий круг вопросов двустороннего и регионального сотрудничества, а также взаимодействие на международной арене». Но приоритетное внимание будет уделено аспектам реализации соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе, достигнутого в ноябре лидерами России, Азербайджана и Армении, сообщила ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Ситуация в Нагорном Карабахе остается предметом активных контактов Лаврова. В апреле он встречался в Москве с главами МИД Азербайджана и Армении, говорил эту тему с иранским коллегой в Тегеране. Кроме того, российский министр обсудил сотрудничество по оказанию помощи пострадавшим в зоне конфликта с директором Всемирной продовольственной программы ООН.

На 10-11 мая у Лаврова запланирован рабочий визит в Баку.