В Лондоне завершился саммит «Большой семерки», участники которого объявили Москву дестабилизирующей силой и угрозой миропорядку, основанному на правилах.

В вину России ставят негативную, безответственную и дестабилизирующую внешнюю политику. Она включает действия, направленные на подрыв демократии в других странах, злонамеренную киберактивность и использование дезинформации.

Для сдерживания всего этого страны блока намерены выработать единый подход. Они выразили приверженность продолжению санкционного давления, солидарность с Киевом против российской агрессии, а также поддержку властям других восточноевропейских стран, столкнувшихся с действиями российских спецслужб. На полях саммита госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом достройку газопровода «Северный поток-2», который, по мнению США, остается «реальной проблемой»

От Москвы требуют расследовать использование химического оружия против политика Алексея Навального и другие факты нарушения прав человека в России, полностью отвести войска от украинской границы, и неукоснительно соблюдать Минские соглашения и другие взятые на себя международные обязательства.

В то же время «Большая семерка» подтвердила, что заинтересована в стабильных отношениях с Россией и готова работать с ней над решением региональных и глобальных кризисов.