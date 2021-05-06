Суд в Пскове признал законным решение Минюста о включении в реестр иноагентов журналистки Людмилы Савицкой

Внештатный журналист «Радио Свобода» не согласна с решением суда и намерена его обжаловать. Об этом «Эху» рассказала сама Людмила Савицкая.

По словам Людмилы Савицкой, представители МИДа и Минюста не смогли внятно ответить на вопрос, агентом какой страны они считают журналистку.

Между тем, признанный иноагентом главред «Псковской губернии» перевел деньги местным чиновникам и сообщил об этом в Минюст. По словам Дениса Камалягина, теперь, после того как губернатор, мэр Пскова и глава местной ячейки «ЕР получили финансирование от иноагента, они должны упоминать об этом во время агитационной кампании. Как передает телеканал Дождь, сами чиновники, узнав о случившемся, деньги вернули, но Камалягин хочет дождаться, чем закончится его эксперимент.