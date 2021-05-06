В России могут запретить отрицание решающей роли Советского Союза в победе над нацистской Германией

Внесенные в Думу поправки также предполагают запрет на уравнивание советского и нацистского режимов в этот исторический период. Законопроект подготовлен группой единороссов при поддержке президента России. Как рассказала интернет изданию «Открытые медиа» одна из разработчиков, Елена Ямпольская, наказание за нарушение в не установлено, соответствующее положение будет внесено в парламент отдельным документом.

Документ, согласно опубликованному тексту, не должен отразиться на образовательной и просветительской деятельности, но целесообразность его разработки вызывает сомнения. Так считает доктор исторических наук, профессор Высшей школы экономики Олег Будницкий.

По словам Олега Будницкого, существует художественная литература, персонажи в которой сопоставляют нацистскую Германию и Советский Союз, и как это будет согласовываться с законом, остается неясным.