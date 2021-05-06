Официальной причиной смерти английского принца Филиппа назван преклонный возраст.

Как пишет Telegraph, лечащий врач королевской семьи указал в документах, что 99-летний принц Филипп скончался от старости. Других заболеваний или травм, которые могли бы привести к его смерти, не было. При этом за несколько недель до кончины Филиппа стало известно, что принц-консорт перенес успешную хирургическую операцию в связи с хронической проблемой с сердцем. Супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп скончался в возрасте 9 апреля в возрасте 99 лет.