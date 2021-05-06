Самые масштабные региональные выборы за почти полвека пройдут сегодня в Великобритании.

Голосование, отложенное ровно на год из-за пандемии, начнется когда в Москве будет 9 утра и продлится до 10 вечера. На кону 5 тыс. мест в муниципальных, местных и региональных советах в Англии. Помимо этого, по итогам волеизъявления будут сформированы составы законодательных органов Шотландии и Уэльса.