Британия направит корабли к острову Джерси после угроз Франции о блокаде.

Франция ранее заявила, что может прекратить подачу электроэнергии на остров из-за новых правил на рыбную ловлю в этом регионе, которые, по мнению Парижа нарушают соглашения о Brexit. Борис Джонсон назвал действия Франции неприемлемыми. Джерси — самый крупный среди Нормандских островов. Он находится в 23 км от северного побережья Франции и в 140 км к югу от берегов Великобритании. Это коронное владение Великобритании, но оно не входит в состав Соединенного Королевства. Reuters отмечает, что Джерси получает 95% электроэнергии из Франции.
2021-05-06T05:10:50+03:00
2021-05-06T05:10:54+03:00
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05:10, 06 мая 2021
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