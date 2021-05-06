Британия направит корабли к острову Джерси после угроз Франции о блокаде.

Франция ранее заявила, что может прекратить подачу электроэнергии на остров из-за новых правил на рыбную ловлю в этом регионе, которые, по мнению Парижа нарушают соглашения о Brexit. Борис Джонсон назвал действия Франции неприемлемыми. Джерси — самый крупный среди Нормандских островов. Он находится в 23 км от северного побережья Франции и в 140 км к югу от берегов Великобритании. Это коронное владение Великобритании, но оно не входит в состав Соединенного Королевства. Reuters отмечает, что Джерси получает 95% электроэнергии из Франции.