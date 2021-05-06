Глава МИД Украины считает, что США могут Помочь Киеву в его стремлении вступить в НАТО.

Такое мнение Дмитрий Кулеба выразил в Интервью Си-эн-эн в преддверии визита в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена. По словам главы украинского МИДа, Киев рассчитывает на то, что США будут воспринимать Украину в качестве «восточной границы демократии». Как отметил Кулеба, в Киеве надеются иметь в распоряжении «пошаговую дорожную карту вступления в альянс».
2021-05-06T05:09:50+03:00
2021-05-06T05:09:54+03:00
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05:09, 06 мая 2021
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