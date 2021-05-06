Власти России планируют сделать более гуманными условия содержания заключенных в СИЗО

Об этом говорится утвержденной правительством концепции развития уголовно-исполнительной системы (УИС) на период до 2030 года. Седи прочего предлагается

расширить заключенным перечни дополнительных платных услуг; предметов, которые они могут иметь при себе, расширить список тяжелых заболеваний, которые препятствуют содержанию заключенных под стражей;

усовершенствовать оказание медпомощи заключенным; создать для них условия для занятий спортом вне камер.