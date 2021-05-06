Один из соавторов законопроекта, ужесточающего работу для НКО в России, обучался в одной из них.

Как передает внесенное в России в перечень иноагентов Радио Свобода, 53-летний депутат Адальби Шхагошев в 2002 году окончил семинар Московской школы политических исследований. В 2019 году он был разработчиком закона, предполагавшего уголовную ответственность для участников финансируемых из-за рубежа «лагерей» для подготовки организаторов протестных акций, к которым он причислил и оппозиционные группы в соцсетях. Новые поправки, внесённые в Госдуму, в том числе Шхагошевым, запрещают любое участие граждан России в работе иностранных или международных неправительственных организаций, признанных в России нежелательными.