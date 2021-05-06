Предполагаемые сотрудники ГРУ Александр Петров и Руслан Боширов получили новую работу.

Как заявил чешскому изданию Novinky расследователь Bellingcat Христо Грозев, они теперь, как он выразился, — «представители Кремля» в российских регионах. Подробностей Грозев не привел, но пообещал вскоре опубликовать дополнительную информацию. Мишкин и Чепига (они же Петров и Боширов) подозреваются властями Великобритании в покушении на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь, а чешские власти считают, что они причастны к взрывам на арсенале в городе Врбетице.
2021-05-06T05:04:45+03:00
2021-05-06T05:04:49+03:00
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05:04, 06 мая 2021
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