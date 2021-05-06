Власти Осаки намерены призвать правительство Японии продлить действие режима ЧС.

В регионе считают, что таким образом удастся не допустить дальнейшей нагрузки на медицинскую систему из-за вероятного увеличения числа заразившихся коронавирусом. Как передает телеканал Эн-эйч-кей, на сегодняшний день пациенты в тяжелом состоянии заняли все предназначенные для них специальные больничные койки, которые находятся в распоряжении префектуры. Накануне в Японии было зафиксировано максимальное число пациентов с COVID-19 в тяжелом состоянии — 1 114.
2021-05-06T04:14:58+03:00
2021-05-06T04:15:03+03:00
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04:14, 06 мая 2021
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