Власти Осаки намерены призвать правительство Японии продлить действие режима ЧС.

В регионе считают, что таким образом удастся не допустить дальнейшей нагрузки на медицинскую систему из-за вероятного увеличения числа заразившихся коронавирусом. Как передает телеканал Эн-эйч-кей, на сегодняшний день пациенты в тяжелом состоянии заняли все предназначенные для них специальные больничные койки, которые находятся в распоряжении префектуры. Накануне в Японии было зафиксировано максимальное число пациентов с COVID-19 в тяжелом состоянии — 1 114.