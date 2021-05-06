Прага все еще может стать местом встречи Путина и Байдена.

Об этом пишет издание Politico со ссылкой на бывших американских чиновников. Эту площадку ранее предлагал первый вице-премьер Чехии, но это было еще до дипломатического скандала между Прагой и Москвой. По сведениям Politico, саммит также может пройти в Исландии, Словении или Азербайджане.
2021-05-06T04:13:22+03:00
2021-05-06T04:13:27+03:00
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04:13, 06 мая 2021
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