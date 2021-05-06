Власти хотят облегчить условия сдеержания заключенным российских СИЗО

Согласно утвержденной правительством Концепции развития уголовно-исполнительной системы до 2030 г., им , в частности, добавят платные услуги и увеличат перечень разрешенных к передаче предметов. Также предполагается усовершенствовать систему мер поощрения и взыскания и расширить перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей. Кроме того, планируется создать условия для занятий спортом подследственным вне камер. В концепции также предусмотрено для осужденных, находящихся в местах лишения свободы, увеличение количества свиданий с родственниками, числа посылок и телефонных разговоров с родственниками. Помимо этого, предлагается расширение перечня разрешенных осужденным вещей, предметов и продуктов питания.
2021-05-06T04:08:19+03:00
2021-05-06T04:08:26+03:00
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04:08, 06 мая 2021
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