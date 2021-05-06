В ГД внесены поправки, ужесточающие законы против экстремистских и нежелательных организаций.

Одна из них запрещает избираться в Госдуму всем причастным к экстремистским организациям, а две других ужесточают наказание за работу с нежелательными организациями. Законопроекты, по мнению экспертов, направлены против оппозиционных организаций, в первую очередь — структур Алексея Навального.
2021-05-06T04:05:52+03:00
2021-05-06T04:05:56+03:00
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04:05, 06 мая 2021
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