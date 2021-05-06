Парламентарии от ЕР предложили запретить публично отождествлять роли и действия СССР и нац. Германии.

Разработчиками поправок к закону «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» выступили Елена Ямпольская и Александр Жуков, а также сенатор Алексей Пушков. Они также хотят запретить «отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии Союза ССР при освобождении стран Европы.
2021-05-06T04:04:40+03:00
2021-05-06T04:04:44+03:00
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04:04, 06 мая 2021
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