Парламентарии от ЕР предложили запретить публично отождествлять роли и действия СССР и нац. Германии.

Разработчиками поправок к закону «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» выступили Елена Ямпольская и Александр Жуков, а также сенатор Алексей Пушков. Они также хотят запретить «отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии Союза ССР при освобождении стран Европы.