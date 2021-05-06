Удаленная работа, по данным Райффайзенбанка понравилась 88% россиян.

Как передает ТАСС, это следует из опроса, проведенного среди тысячи жителей крупных городов России. Главными преимуществами дистанционного формата опрошенные назвали экономию времени на дорогу (78%) и существенное сокращение расходов (49%). Половине также нравится, что удаленная работа позволяет проводить больше времени с семьей, а еще 36% смогли удобнее совмещать работу и хобби. При этом только 12% россиян «удаленка» не устраивает.