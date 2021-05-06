Пентагон инициировал новое расследование инцидентов с НЛО.

Минобороны США решило проверить, насколько серьезно американские власти подошли к неопознанным объектам, предположительно вторгавшимся в американское воздушное пространство и закрытые зоны. Как сообщает американское издание Politico, анализ проводится в преддверии другого доклада об НЛО. Спецслужбы готовят его для Конгресса по запросу законодателей, которые намерены выяснить, не пытается ли разведка скрыть от них информацию о неопознанных явлениях.
2021-05-06T03:10:04+03:00
2021-05-06T03:10:09+03:00
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03:10, 06 мая 2021
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