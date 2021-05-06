Американское командование объявило о неудачном испытании межконтинентальной ракеты Minuteman III.

Ракету без боеголовки планировалось запустить с базы Ванденберг в Калифорнии в рамках учений. В результате испытания не удались из-за проблем с пусковой установкой. Minuteman III была создана в 1970 году и запускается исключительно из шахты. За 40 лет она неоднократно модернизировалась. При этом в Пентагоне периодически сообщали о неудачных запусках ракеты.