Граждане Сербии, которые до 31 мая привьются от коронавируса, получат 3 тыс. динаров.

Это около €25 или $30. Об этом в местном телеэфире сообщил президент страны Александр Вучич. По его словам, на выплату смогут рассчитывать как те, кто полностью прошел вакцинацию, так и получившие хотя бы первую дозу препарата. Власти Сербии рассчитывают, что к концу мая хотя бы первый компонент прививки введут 3 млн человек, и в стране сформируется коллективный иммунитет.
2021-05-06T03:07:45+03:00
2021-05-06T03:07:50+03:00
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03:07, 06 мая 2021
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