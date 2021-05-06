Граждане Сербии, которые до 31 мая привьются от коронавируса, получат 3 тыс. динаров.

Это около €25 или $30. Об этом в местном телеэфире сообщил президент страны Александр Вучич. По его словам, на выплату смогут рассчитывать как те, кто полностью прошел вакцинацию, так и получившие хотя бы первую дозу препарата. Власти Сербии рассчитывают, что к концу мая хотя бы первый компонент прививки введут 3 млн человек, и в стране сформируется коллективный иммунитет.