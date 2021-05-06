Признанный иноагентом главред «Псковской губернии» перевел деньги местным чиновникам и сообщил об этом в Минюст.

По словам Дениса Камалягина, теперь, после того как губернатор, мэр Пскова и глава местной ячейки «ЕР получили финансирование от иноагента, они должны упоминать об этом во время агитационной кампании. Как передает т/к Дождь, сами чиновники, узнав о случившемся, деньги вернули, но Камалягин хочет дождаться, чем закончится его эксперимент. По решению Минюста России псковские журналисты Людмила Савицкая и Денис Камалягин включены в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.
2021-05-06T03:06:40+03:00
2021-05-06T03:06:45+03:00
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03:06, 06 мая 2021
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