Признанный иноагентом главред «Псковской губернии» перевел деньги местным чиновникам и сообщил об этом в Минюст.

По словам Дениса Камалягина, теперь, после того как губернатор, мэр Пскова и глава местной ячейки «ЕР получили финансирование от иноагента, они должны упоминать об этом во время агитационной кампании. Как передает т/к Дождь, сами чиновники, узнав о случившемся, деньги вернули, но Камалягин хочет дождаться, чем закончится его эксперимент. По решению Минюста России псковские журналисты Людмила Савицкая и Денис Камалягин включены в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.