Суд во Пскове признал законным включение журналистки Людмилы Савицкой в реестр СМИ-иноагентов.

По мнению самой истицы, решение Минюста является «дискриминационным», а также нарушает право на свободу слова и распространение информации. Защита Савицкой намерена обжаловать решение суда.
2021-05-06T03:05:44+03:00
2021-05-06T03:05:48+03:00
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03:05, 06 мая 2021
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