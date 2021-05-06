Главы МИД большой семерки заявили, что будут развивать отношения с Россией.

Одновременно они будут делать все, чтобы сдерживать Москву. Помимо этого в коммюнике по итогам саммита в Лондоне в вину России ставится угроза демократическим системам других государств. G7 вновь призвала расследовать возможное использование химического оружия против Алексея Навального.