Главы МИД большой семерки заявили, что будут развивать отношения с Россией.

Одновременно они будут делать все, чтобы сдерживать Москву. Помимо этого в коммюнике по итогам саммита в Лондоне в вину России ставится угроза демократическим системам других государств. G7 вновь призвала расследовать возможное использование химического оружия против Алексея Навального.
2021-05-06T03:04:33+03:00
2021-05-06T03:04:37+03:00
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03:04, 06 мая 2021
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