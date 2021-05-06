Россия ближайшие домашние матчи отбора к ЧМ-22 против Хорватии и Мальты проведет в Москве и Волгограде.

Как сообщает пресс-служба РФС, с соперниками из Хорватии россияне сыграют на стадионе «Лужники» 1 сентября, а 7 сентября — встретятся на поле «Волгоград-Арены» с командой Мальты. Начало матчей в 21:45 мск.
2021-05-06T02:11:18+03:00
2021-05-06T02:11:22+03:00
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02:11, 06 мая 2021
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