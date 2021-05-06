В России вступили в силу два приказа Минприроды, регулирующие сбор березового сока, ягод и грибов.

В документах указаны, в частности, требования к размерам грибов. Для сбора березового сока, в том числе для личного употребления, необходимо арендовать участок леса. Также арендовать участок придется при сборе грибов на продажу. В личных целях можно собирать грибы, ягоды и орехи без договора, но не причиняя вред природе.
2021-05-06T02:08:36+03:00
2021-05-06T02:08:40+03:00
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02:08, 06 мая 2021
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