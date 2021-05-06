Хакеры попытались отправить пожертвования изданию «Медуза» с краденых банковских карт.

Таким, как считают в редакции, налицо попытка дискредитировать краудфандинговую кампанию издания, признанного в России иноагентом. Хакеры вместо электронной почты указывали случайный набор букв. Большинство таких переводов заблокировала платежная система Stripe, которая обрабатывает пожертвования. Из-за атаки «Медуза» на некоторое время отключала возможность перевода пожертвований через банковские карты.
2021-05-06T02:07:36+03:00
2021-05-06T02:07:40+03:00
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02:07, 06 мая 2021
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