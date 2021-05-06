В РФ могут запретить отрицание решающей роли Советского Союза в победе над нацистской Германией.

Внесенные в Думу поправки также предполагает запрет на уравнивание советского и нацистского режимов в этот исторический период. Законопроект подготовлен группой единороссов при поддержке президента России. Как рассказала интернет изданию «Открытые медиа» одна из разработчиков, Елена Ямпольская, наказание за нарушение в не установлено, соответствующее положение будет внесено в парламент отдельным документом.