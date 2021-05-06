Около 40 адвокатов подали апелляцию на меру пресечения их коллеге, Ивану Павлову.

Основателя правозащитного проекта «Команда 29» задержали по подозрению в разглашении тайны предварительного следствия. Павлов представляет интересы обвиняемого в госизмене журналиста Ивана Софронова и внесенного в реестр иноагентов ФБК в деле о признании организации экстремистской. Суд избрал адвокату меру пресечения в виде запрета определенных действий, ему, в частности, запрещено пользоваться средствами связи, включая интернет.
2021-05-06T02:05:17+03:00
2021-05-06T02:05:21+03:00
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02:05, 06 мая 2021
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