«Спейс-экс» успешно провела испытательный полет прототипа космического корабля «Старшип».

Он предназначен для полетов на Марс. Прототип стартовал на полигоне в штате Техас, поднялся на высоту около 10 км и совершил плавную посадку на асфальтированную площадку рядом со стартовым столом. Предыдущий испытательный полет прототипа Starship состоялся 30 марта и завершился взрывом аппарата.
2021-05-06T02:04:12+03:00
2021-05-06T02:04:16+03:00
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02:04, 06 мая 2021
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