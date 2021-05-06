«Спейс-экс» успешно провела испытательный полет прототипа космического корабля «Старшип».

Он предназначен для полетов на Марс. Прототип стартовал на полигоне в штате Техас, поднялся на высоту около 10 км и совершил плавную посадку на асфальтированную площадку рядом со стартовым столом. Предыдущий испытательный полет прототипа Starship состоялся 30 марта и завершился взрывом аппарата.