В финале ЛЧ сыграют «Манчестер Сити» и «Челси».

Это выяснилось после победы Челси в ответном полуфинале над испанским Реалом. Финальный матч пройдёт 29 мая на Олимпийском стадионе в Стамбуле. Это 8-й случай, когда в финале сыграют две команды из одной страны, и третий английский финал в истории турнира.
2021-05-06T01:11:17+03:00
2021-05-06T01:11:21+03:00
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01:11, 06 мая 2021
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