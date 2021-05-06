В финале ЛЧ сыграют «Манчестер Сити» и «Челси».

Это выяснилось после победы Челси в ответном полуфинале над испанским Реалом. Финальный матч пройдёт 29 мая на Олимпийском стадионе в Стамбуле. Это 8-й случай, когда в финале сыграют две команды из одной страны, и третий английский финал в истории турнира.