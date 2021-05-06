Великобритания направит два сторожевых корабля к острову Джерси на фоне напряженности с Францией.

Ранее Франция предупредила о возможной энергетической блокаде острова из-за неурегулированных споров между странами в сфере рыболовства, возникших после Брекзита. Накануне Франция обвинила Великобританию в ограничении на вылов рыбы в прибрежных зонах Джерси, что, по мнению Парижа, идет вразрез с условиями соглашения о выходе Великобритании из ЕС.