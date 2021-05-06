Великобритания направит два сторожевых корабля к острову Джерси на фоне напряженности с Францией.

Ранее Франция предупредила о возможной энергетической блокаде острова из-за неурегулированных споров между странами в сфере рыболовства, возникших после Брекзита. Накануне Франция обвинила Великобританию в ограничении на вылов рыбы в прибрежных зонах Джерси, что, по мнению Парижа, идет вразрез с условиями соглашения о выходе Великобритании из ЕС.
2021-05-06T01:10:15+03:00
2021-05-06T01:10:19+03:00
https://echo.msk.ru/news/2833638-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:10, 06 мая 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
ПЭН-Москва и Ассоциация «Свободное слово» в поддержку Ивана Павлова и «Команды 29» Преследование Ивана Павлова, изъятие конфиденциальных адвокатских досье — это акт устрашения не только для Павлова, но и для всего адвокатского сообщества, а также попытка вывести адвоката Павлова из дела Ивана Сафронова…