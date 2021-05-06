Лидеры стран ЕС не планируют обсуждать отношения с Россией на неформальном саммите в Порту 8 мая.

Это следует из письма главы Евросовета Шарля Мишеля лидерам стран сообщества с приглашением на встречу. Ранее дипломатический источник в Брюсселе заявил, что Чехия намерена поднять на саммите в Портругалии тему своего дипломатического конфликта с Россией.