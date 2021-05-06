Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев.

Здесь он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Целью визита Госдеп называет демонстрацию поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов, а также обсуждение целого ряда вопросов, в том числе о поставках оружия Киеву. Вместе с Блинкеном в столицу Украины прилетела и только что утвержденная его замом по политическим вопросам Виктория Нуланд.