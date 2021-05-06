Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев.

Здесь он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Целью визита Госдеп называет демонстрацию поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов, а также обсуждение целого ряда вопросов, в том числе о поставках оружия Киеву. Вместе с Блинкеном в столицу Украины прилетела и только что утвержденная его замом по политическим вопросам Виктория Нуланд.
2021-05-06T01:08:12+03:00
2021-05-06T01:08:16+03:00
https://echo.msk.ru/news/2833634-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:08, 06 мая 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
ПЭН-Москва и Ассоциация «Свободное слово» в поддержку Ивана Павлова и «Команды 29» Преследование Ивана Павлова, изъятие конфиденциальных адвокатских досье — это акт устрашения не только для Павлова, но и для всего адвокатского сообщества, а также попытка вывести адвоката Павлова из дела Ивана Сафронова…