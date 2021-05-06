Заключенным в СИЗО могут расширить перечень платных услуг.

Такое положение содержится в утвержденной правительством Концепции развития уголовно-исполнительной системы до 2030 года. Согласно ей, цель содержания в СИЗО — «изоляция, а не наказание, влекущее применение ограничений и лишений». В этой связи также предлагается расширить перечень предметов, которые заключенные могут иметь при себе или получать в посылках и

расширить список тяжелых заболеваний, которые препятствуют содержанию под стражей, а также создать условия для занятий спортом вне камер.