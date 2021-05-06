Офицеры ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига получили повышение и сейчас работают на Кремль.

Так утверждает член международной расследовательской группы Bellingcat, болгарский журналист Христо Грозев. Чем именно в Кремле занимаются Мишкин и Чепига, а также откуда у Bellingcat такая информация, он не уточнил, но пообещал опубликовать подробности в ближайшее время. Грозев также утверждает, что в 2014-м году офицеры ГРУ были удостоены званий Героев России за операции на территории Чехии и Болгарии. Мишкин и Чепига подозреваются властями Великобритании в покушении на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь, а чешские власти считают, что они причастны к взрывам на арсенале в городе Врбетице.