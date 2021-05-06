Z Архив новостей новости
5 0 6 0
00:06, 06 мая 2021

Региональные выборы пройдут сегодня в Великобритании

Если победу в Шотландии одержит Шотландская национальная партия, то она намерена требовать провести новый референдум об отделении от Соединённого королевства.
Экономист, директор Института нового общества Василий Колташов считает, что Великобритания не допустит выхода Шотландии из состава страны. Он добавил, что Евросоюз будет помогать референдуму «из мести Британии», которая вышла из его состава.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Константин Косачев вице-спикер Совета Федерации

Ощущение раскола в американских мозгах Другую формируют радикалы из спецслужб и конгресса, продолжающие изобретать мифические угрозы извне и запугивать население, вплоть до президента, грядущим коллапсом доминирующих американских позиций в мире…

5 128 6 12208 29.04
Голосование
3449730
Хотели бы вы, чтобы такой человек, как король Швеции Карл XVI Густав, возглавлял Россию? («48 минут»)
5 59 6 5822 05.05
Блоги

ПЭН-Москва и Ассоциация «Свободное слово» в поддержку Ивана Павлова и «Команды 29» Преследование Ивана Павлова, изъятие конфиденциальных адвокатских досье — это акт устрашения не только для Павлова, но и для всего адвокатского сообщества, а также попытка вывести адвоката Павлова из дела Ивана Сафронова…

5 49 6 6909 03.05
Блоги

МИД РФ: Действия ЕС не оставляют сомнений, что их истинная цель — любой ценой сдержать развитие нашей страны Заявление МИД России в связи с российскими ответными мерами на очередные санкционные решения ЕС…

5 90 6 13274 30.04
Блоги

Заявление журналистов в поддержку «Важных историй», DOXA и «Медузы» «Призываем российское правительство выполнять свои обязанности по охране и защите свободы слова»...

5 65 6 10245 03.05
Новости

В Госдуму внесли два законопроекта, которые затруднят несистемной оппозиции избрание на выборах Авторы утверждают, что это должно помочь защитить страну от деструктивного влияния…

5 57 6 9836
Интервью Персонально ваш

Олег Кашин гость: Олег Кашин журналист

Это же тоже главный секрет Путина. Можно говорить, что он не справляется, проявляет глупость, как-то излишне избыточно ведет себя по отношению к оппозиции. Но он держится у власти больше 20 лет, и ему ничего не угрожает…

5 30 6 5517 05.05
#слушать 51:19 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

«Майки к лету» Ни о каком препятствовании работе журналистов в России речи не идет — американским властям не надо никого обманывать, вбрасывая подобную дезинформацию…

5 152 6 29869 30.04
Блоги

Кусок эфира

Сергей Марков: Не осудил за преступления киевскую хунту – все, иностранный агент Если ты критикуешь Путина – это не значит, что ты враг России. Ты можешь быть патриотом и при этом критиковать Путина. Но если ты не осудил репрессивную киевскую хунту – никаких шансов…

5 82 6 18014 29.04
Интервью Персонально ваш

Любовь Соболь гость: Любовь Соболь юрист, политик, кандидат в депутаты Госдумы

Не нужно убивать предпринимательскую жилку в людях. Пусть люди хотят больше зарабатывать. Просто эти перекосы, когда у нас у кого-то есть дворец за 100 млрд. рублей, а кто-то не может себе на пенсию оплатить квитанцию за ЖКХ…

5 77 6 17322 04.05
#слушать 51:12 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Новости

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала действия России одним из масштабных вызовов для ее страны и для США Отчасти из-за агрессивного поведения Москвы, по мнению главы немецкого правительства, меняется соотношение сил в мире…

5 24 6 5477
Блоги

Тамара Эйдельман заслуженный учитель РФ, историк

О страхе Никогда не забуду того мерзкого страха, который я ощущала. Надпись я старательно прикрывала рукой, но мне казалось, что весь вагон ее видит, я обливалась потом и не очень соображала, что читаю…

5 359 6 80807 29.04
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Диалоги с людьми. Часть I. Метро Каждый год я провожу несколько больших встреч с москвичами. К сожалению, в прошлом году встречаться было невозможно. Но теперь мы решили вернуться к этой доброй традиции…

5 27 6 6451 02.05
Блоги

Дмитрий Милин: Сахаров, контр-адмирал Фомин и «супер-торпеда» Она должна была взрываться у побережья США и вызывать искусственное цунами, которое смывало бы американские прибрежные города…

5 112 6 28868 04.05
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Времена предсказуемо ужесточаются каждый день Адвокат, решивший защищать конституционное право граждан на свободу мысли и слова, свободу прессы, запрет цензуры… — он безусловно угрожает безопасности ЭТОГО государства!..

5 105 6 27520 30.04
Новости

Псковский журналист Денис Камалягин, признанный властями иноагентом, перечислил деньги чиновникам и политикам Их теперь должны признать лицами, аффилированными с иностранным агентом…

5 42 6 11789

Популярное за неделю

Новости

Cпецдокладчик ПАСЕ: России могут грозить новые санкции, если Алексея Навального не освободят из колонии Соответствующие процедуры могут быть запущены уже в июне, сказал член французской делегации в ассамблее телеканалу «Дождь»...

5 8 6 28296
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Власть окончательно, как и следовало ожидать, переходит в руки известной организации из трех букв…

5 49 6 78981 01.05
#слушать 49:12 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
На ваш взгляд, нужно ли запретить охоту?
5 44 6 96191 29.04
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

«Отрыв от народа и ... Падение!» -3,6% составило снижение реальных располагаемых доходов населения в I кв. 2021. Не зря Росстат отложил публикацию этой цифры на неделю после послания президента. Бледно выглядел бы наш президент с такой цифрой…

5 197 6 148201 29.04
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Путин, Визы в США, Навальный, Пасха, благодатный огонь, яйца, граффити и ОМОН Путин, Визы в США, Навальный, Пасха, благодатный огонь, яйца, граффити и ОМОН Железный занавес — важнейший элемент подлинной русской государственности. Без него построение поповско-гэбэшно-опричного счастья и рая для 140 млн человек невозможно…

5 51 6 119551 02.05
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9105524
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4895459

Сегодня в эфире