Региональные выборы пройдут сегодня в Великобритании

Если победу в Шотландии одержит Шотландская национальная партия, то она намерена требовать провести новый референдум об отделении от Соединённого королевства.

Экономист, директор Института нового общества Василий Колташов считает, что Великобритания не допустит выхода Шотландии из состава страны. Он добавил, что Евросоюз будет помогать референдуму «из мести Британии», которая вышла из его состава.