Министры обороны стран Евросоюза соберутся сегодня в Брюсселе

Предполагается, что они обсудят вопросы безопасности.

Брифинг глав оборонительных ведомств должен будет провести Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепп Боррель. В официальной повестке на сайте Совета Европы указаны пять тем. Среди них, например, Украина, где в апреле было обострение на границе с Россией и Мозамбик, где также в прошлом месяце усилилась активность исламистов. Еще обсудить планируют и ход так называемой операции IRINI, которая заключается в обеспечении эмбарго на поставки оружия в зону ливийского конфликта.

Помимо этого, министры обороны стран ЕС «обменяются мнениями» с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. По плану это должно произойти во время неформального рабочего обеда.

Как правило, видеотрансляций с таких встреч не проводится, они проходят в закрытом режиме. Тем не менее, минувшей зимой к подобной онлайн-конференции смог присоединиться журналист из Нидерландов Даниэль Верлаан. Он утверждал, что просто угадал пароль.