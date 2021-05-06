Bellincat: Предполагаемые сотрудники российской военной разведки Александр Мишкин и Анатолий Чепига получили повышение

Люди, известные под псевдонимами «Александр Петров» и «Руслан Боширов» теперь работают на Кремль, сказал чешскому изданию Novinky.cz участник проекта Христо Грозев. По его словам, оба фигуранта расследования отравления в Солсбери и еще ряда дел стали представителями президентской администрации для разных российских регионов. Журналист пообещал в ближайшее время опубликовать подробную информацию об этом. Прага считает, что Мишкин и Чепига были в числе сотрудников российской военной разведки, кто организовал взрывы на арсенале во Врбетице 7 лет назад. Москва причастность к этому отрицает
2021-05-06T00:03:16+03:00
2021-05-06T00:03:16+03:00
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00:03, 06 мая 2021
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