Bellincat: Предполагаемые сотрудники российской военной разведки Александр Мишкин и Анатолий Чепига получили повышение

Люди, известные под псевдонимами «Александр Петров» и «Руслан Боширов» теперь работают на Кремль, сказал чешскому изданию Novinky.cz участник проекта Христо Грозев. По его словам, оба фигуранта расследования отравления в Солсбери и еще ряда дел стали представителями президентской администрации для разных российских регионов. Журналист пообещал в ближайшее время опубликовать подробную информацию об этом. Прага считает, что Мишкин и Чепига были в числе сотрудников российской военной разведки, кто организовал взрывы на арсенале во Врбетице 7 лет назад. Москва причастность к этому отрицает