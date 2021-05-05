Основатель Microsoft Билл Гейтс и его супруга Мелинда начали делить имущество

Буквально накануне они объявили о разводе. Как передает агентство Bloomberg, фонд, через который Гейтс владеет акциями нескольких компаний, перевёл в понедельник ценные бумаги почти на $2 млрд на счёт Мелинды Гейтс. В портфеле фонда Гейтса остаются ценные бумаги на $50 млрд. В то же время пара пообещала после развода передать большую часть состояния в фонд и продолжить управлять им совместно. По законам штата Вашингтон, где живут Билл и Мелинда, все совместно нажитое имущество в равной степени принадлежит обоим партнерам.