В белорусском Мозыре, как говорят в МВД республики, задержаны 11 подозреваемых в беспорядках после выборов президента

В милиции говорят, что десять человек входят или ранее входили в местную околофутбольную группировку. У четверых есть судимости. По данным ведомства, в августе прошлого года задержанные распылили в сторону силовиков газ из баллончиков, бросали в них камни. В результате один милиционер пострадал, несколько милицейских автомобилей получили повреждения.
2021-05-05T23:08:50+03:00
2021-05-05T23:08:50+03:00
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23:08, 05 мая 2021
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