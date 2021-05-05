В белорусском Мозыре, как говорят в МВД республики, задержаны 11 подозреваемых в беспорядках после выборов президента

В милиции говорят, что десять человек входят или ранее входили в местную околофутбольную группировку. У четверых есть судимости. По данным ведомства, в августе прошлого года задержанные распылили в сторону силовиков газ из баллончиков, бросали в них камни. В результате один милиционер пострадал, несколько милицейских автомобилей получили повреждения.