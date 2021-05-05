В Ставрополе под домашний арест отправлен водитель микроавтобуса с детьми, который недавно попал в ДТП

Районный суд города отказался заключать его под стражу. Водителя освободили в зале суда. По данным следствия микроавтобус, на котором несовершеннолетние спортсмены направлялись из Волгограда в Черкесск, не был предназначен для групповой перевозки детей, поездка не была согласована с дорожной инспекцией. Водитель вины не признает. В результате столкновения микроавтобуса с грузовиком в субботу погибли пять детей, девять пострадавших были госпитализированы.