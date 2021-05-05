В Томской области завели уг.дело против 17-летней жительницы из-за поврежденного плаката движения «Бессмертный полк»

Жительнице города Северска грозит крупный штраф, либо арест до трёх месяцев по статье о вандализме. По версии следствия, в ночь на 4 мая она сорвала четыре плаката с портретами ветеранов. Это сняли камеры видеонаблюдения. Предположительно, в тот момент подозреваемая находилась в состоянии алкогольного опьянения.