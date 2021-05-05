Чешский парламент потребовал расследовать утечку информации, которая связана со взрывами во Врбетице

В ходе закрытого заседания, как передает Чешское телевидение, рассматривался вопрос об обстоятельствах несостоявшегося визита в Москву первого вице-премьера и главы МВД республики Яна Гамачека. Накануне в прессе появились сообщения, что он планировал предложить в обмен на поставк5и вакцины от коронавируса и проведение саммита президентов России и США в Праге укрыть часть информации о расследовании взрывов. Сам Гамачек это отрицает. Прага обвиняет российскую военную разведку в причастности к взрывам. Москва обвинения отвергает.