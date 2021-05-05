Сразу несколько клубов Футбольной национальной лиги лишились права пройти в высший дивизион

В Российском футбольном союзе сегодня объявили, что «Крылья Советов», «Оренбург», «Алания» и «Торпедо» не получили соответствующей лицензии после проверки. При этом первые две команды должны выступать в Премьер-лиге в следующем сезоне как лидеры своего дивизиона. Руководство самарских «Крыльев» уже объявило, что планирует до 12 мая исправить все несоответствия.