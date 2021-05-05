Тюремное ведомство отрицает, что жизни арестованного ученого Александра Кибальченко угрожает опасность

В столичном управлении ФСИН сказали, что арестованный получил незначительную травму, ему оказали медицинскую помощь, состояние здоровья удовлетворительное после получения незначительной травмы находится в удовлетворительном состоянии, передает агентство «Москва».

Ранее в прессе появились сообщения, что один из разработчиков многоразового космического корабля «Буран» не смог присутствовать на заседании по продлению ему меры пресечения из-за того, что получил открытую черепно-мозговую травму. Обвиняемый в организации убийства своего родственника, по словам его адвоката, пострадал, когда пытался добраться до камеры видеонаблюдения.