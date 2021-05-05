Белорусская оппозиция вновь обвинила президента страны Александра Лукашенко в хищении бюджетных средств

По словам бывшего кандидата в президенты Валерия Цепкало, в этот раз могли быть использованы схемы с распределением мобильных частот. Как говорится в фильме –расследовании, которое опубликовал оппозиционер в интернете, бюджет недополучил около $500 млн. Ранее представители оппозиции уже выпускали несколько расследований, в которых обвиняли Лукашенко в коррупции. Сам президент Белоруссии обвинения отвергал.
2021-05-05T22:31:02+03:00
2021-05-05T22:31:02+03:00
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22:31, 05 мая 2021
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