Белорусская оппозиция вновь обвинила президента страны Александра Лукашенко в хищении бюджетных средств

По словам бывшего кандидата в президенты Валерия Цепкало, в этот раз могли быть использованы схемы с распределением мобильных частот. Как говорится в фильме –расследовании, которое опубликовал оппозиционер в интернете, бюджет недополучил около $500 млн. Ранее представители оппозиции уже выпускали несколько расследований, в которых обвиняли Лукашенко в коррупции. Сам президент Белоруссии обвинения отвергал.