Число жертв конфликта между Таджикистаном и Киргизией, по данным властей обеих республик, возросло до 55

Почти двести получили ранения. Бои на границе вспыхнули на прошлой неделе и продлились несколько дней. Причиной стал спор за водораспределительный пункт. Кроме того, сам вопрос о границе между двумя государствами не урегулирован со времени распада Советского Союза. К выходным стороны объявили об урегулировании и начале отвода войск.