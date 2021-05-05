Число жертв конфликта между Таджикистаном и Киргизией, по данным властей обеих республик, возросло до 55

Почти двести получили ранения. Бои на границе вспыхнули на прошлой неделе и продлились несколько дней. Причиной стал спор за водораспределительный пункт. Кроме того, сам вопрос о границе между двумя государствами не урегулирован со времени распада Советского Союза. К выходным стороны объявили об урегулировании и начале отвода войск.
2021-05-05T22:30:37+03:00
2021-05-05T22:30:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:30, 05 мая 2021
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